Moro deve ouvir Marcelo Odebrecht e mais seis em processo envolvendo Palocci

Nesta segunda-feira (24), o juiz federal Sérgio Moro decidiu intimar sete réus na ação penal que envolve o ex-ministro Antônio Palocci, para que eles prestem novos depoimentos. Os novos depoimentos serão no dia 5 de maio. Moro vai ouvir Fernando Migliaccio da Silva, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, Luiz Eduardo da Rocha Soares, Marcelo Odebrech, Marcelo Rodrigues, Olívio Rodrigues Júnior e Rogério Santos da Araújo.

Os novos depoimentos foram pedidos pela defesa de Palocci. De acordo com o juiz, os novos depoimentos não devem invalidar os anteriores. "Permanecem válidos os depoimentos anteriores e os novos interrogatórios versarão apenas sobre eventuais perguntas adicionais, em vista do teor dos acordos de colaboração e dos depoimentos prestados no acordo, da Defesa de Antônio Palocci Filho", disse Moro no despacho.

A defesa do ex-ministro havia solicitado, também, a inclusão das delações premiadas dos marqueteiros João Santana e Monica Moura aos autos. O pedido foi negado sob a justificativa de que tais depoimentos ainda não tiveram o sigilo levantado pelo STF.