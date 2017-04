Mega-Sena acumula e pode chegar a quase R$ 100 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso da Mega-Sena deste sábado (22), cujo prêmio era de R$ 88 milhões. Os números sorteados foram 09, 34, 42, 45, 46 e 59. A Quina teve 110 acertadores, e cada um vai receber o prêmio de R$ 50,3 mil. Já os acertadores da Quadra foram 9351 e cada levará R$ 846.

Na próxima quarta-feira (26), a Caixa vai sortear o prêmio acumulado de R$ 97 milhões.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Basta ter conta corrente na CAIXA e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.