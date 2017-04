Mega Sena sorteia prêmio R$ 88 milhões neste sábado

A Mega-Sena pode pagar, neste sábado (22), R$ 88 milhões, maior prêmio sorteado este ano. O sorteio do concurso 1.923 será às 20h, em São Fidélis (RJ), onde está estacionado o Caminhão da Sorte.

Aplicado na Poupança da Caixa, o montante pode render quase R$ 530 mil mensais ao apostador que acertar os seis números da modalidade. Também é possível adquirir cerca de 488 pacotes de viagem num cruzeiro de volta ao mundo, no valor de R$ 180 mil, cada, ou 250 carros de luxo, no valor de R$ 350 mil, cada.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Basta ter conta corrente na CAIXA e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Apostas múltiplas e Bolão CAIXA

A aposta múltipla (jogos com 7 a 15 números) aumenta a probabilidade de acerto (ver tabela abaixo). Os apostadores podem ainda somar forças com amigos e familiares e utilizar a opção Bolão Caixa, na qual o valor da aposta é dividido pelo grupo, assim como o prêmio – em caso de acerto nas faixas de premiação.