Congresso Nacional suspende visita agendada diante de manifestações

Alvo de manifestantes que protestam contra as reformas trabalhista e da Previdência Social do governo de Michel Temer, o Congresso Nacional suspendeu o programa de visitas e cancelou as que já estavam agendadas. Segundo informou a Agência Senado, o motivo seria a possibilidade de protestos que estariam sendo organizados por meios das redes sociais na internet.

De acordo com o policial legislativo Edson Jorge da Cruz Coelho, chefe do Serviço de Policiamento Interno do Senado, a medida é preventiva para minimizar possíveis confrontos, inclusive no feriado.

"Essa é uma ação que a polícia faz em certas situações para evitar problemas. Nós teremos as comemorações do aniversário de Brasília, e pode haver manifestações. Como há a greve dos vigilantes e nós não sabemos se eles vão trabalhar, achamos melhor paralisar. Eles são essenciais para a visitação, porque são eles quem fazem a triagem das pessoas que entram. Sem eles, ficaria inviável", explicou.

As visitas ao Congresso são gratuitas, abertas a toda a população e podem ser feitas todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 17h30, com início a cada meia hora. Para visitar o Congresso às terças, quartas ou quintas-feiras, é necessário agendamento prévio, com exceção do período de recesso parlamentar.

Os grupos saem do Salão Negro (acesso pela Chapelaria, de segunda a sexta-feira, e pela rampa principal do Palácio do Congresso, nos fins de semana e feriados). A visita, com duração aproximada de 50 minutos, é organizada conjuntamente pelas equipes de Relações Públicas do Senado e da Câmara dos Deputados.

Com Agência Senado