Samarco quer colocar parte dos funcionários em novo período de 'layoff'

Ainda sem uma previsão precisa para retomar as operações na região de Mariana, a mineradora Samarco pretende conceder a parte dos seus trabalhadores um novo período layoff por dois meses, entre 1º de junho e 31 de julho. Pode haver uma prorrogação deste tempo por até três meses.

No layoff, o contrato de trabalho é suspenso, assim como o pagamento do salário. Os empregados recebem bolsa de qualificação paga pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), como uma suposta compensação.

A Samarco teria proposto ainda uma ajuda de custo complementar até atingir o valor do salário líquido de cada um.

As atividades da mineradora estão paralisadas desde novembro de 2015, quando ocorreu o rompimento da barragem de Fundão. Na ocasião, foram liberados no ambiente mais de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos que devastou a vegetação nativa, poluiu a bacia do Rio Doce, destruiu comunidades e provocou a morte de pelo menos 19 pessoas. O episódio é considerado a maior tragédia ambiental do país.

A expectativa da Samarco é retomar a produção no segundo semestre deste ano, o que depende da obtenção das licenças necessárias junto aos órgãos públicos de fiscalização ambiental. A Cava de Alegria do Sul, no município de Ouro Preto (MG), deverá funcionar como o novo depósito de rejeitos.

Durante o tempo em que ficou sem operar, a mineradora já concedeu dois períodos de layoffs, duas licenças remuneradas e um período de férias coletivas.

Em julho do ano passado, a Samarco também colocou em prática um programa de demissão voluntária (PDV). No total, 925 empregados aderiram ao PDV e 153 foram demitidos por iniciativa da empresa, mas também teriam recebido as vantagens oferecidas.

A Samarco diz que o novo período layoff foi proposto para preservar postos de trabalho. Atualmente, a empresa tem cerca de 1,8 mil empregados.

A proposta foi apresentada ao Sindicato Metabase de Mariana e ao Sindicato dos Metalúrgicos no Estado do Espírito Santo (Sindmetal-ES), e será apreciada na assembleia da categoria, inicialmente prevista para quarta-feira (26).

Da 'Agência Brasil'