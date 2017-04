Temer nomeia jurista Tarcísio Vieira de Carvalho para o TSE

O presidente Michel Temer nomeou hoje (20) o jurista Tarcísio Vieira de Carvalho para ocupar a cadeira de ministro titular no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A nomeação de Tarcísio Vieira foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Ele vai ocupar a vaga deixada por Luciana Lóssio, cujo segundo biênio como titular da Corte se encerra no dia 5 de maio.

O nome de Vieira constava de uma lista tríplice feita pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e enviada a Temer. A lista também incluia os advogados Sérgio Silveira Banhos e Carlos Bastide Horbach. O TSE é composto por sete ministros titulares. Destes, três são efetivos vindos do STF, dois são do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois são da classe de advogados, escolhidos pelo presidente da República a partir de uma lista tríplice.

Vieira é graduado em direito pela Universidade de Brasília (UnB), mestre e doutor em direito do estado pela Universidade de São Paulo (USP). É subprocurador-geral do Distrito Federal, professor adjunto da Faculdade de Direito da UnB e especialista em Direito Eleitoral. Ele também é membro da Comissão Especial de Direito Eleitoral, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e autor de artigos e livros, entre eles a obra O Princípio da Impessoalidade nas Decisões Administrativas.