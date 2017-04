Ibope mostra Lula como o presidenciável com maior potencial de votos

Pesquisa do Ibope divulgada nesta quinta-feira (20) aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o presidenciável com maior potencial de voto entre nove nomes testados pelo instituto. Segundo o levantamento, divulgado pelo Estado de S. Paulo, pela primeira vez desde 2015, os eleitores que dizem que votariam nele com certeza (30%) ou que poderiam votar (17%) se equivalem aos que não votariam de jeito nenhum (51%). Ainda segundo o levantamento, desde o impeachment de Dilma Rousseff, há um ano, a rejeição a Lula caiu 14 pontos.

O Ibope mostra que os três principais nomes do PSDB registraram queda no potencial de voto. Desde outubro de 2015, a soma dos que votariam com certeza ou poderiam votar no senador Aécio Neves (PSDB-MG) caiu de 41% para 22%. O potencial do senador José Serra (PSDB-SP) caiu de 32% para 25%, e o do governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) foi de 29% para 22%. Os três tucanos aparecem na pesquisa com taxas de rejeição superiores à de Lula: 62%, 58% e 54%, respectivamente. Ainda segundo a pesquisa, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB) tem 24% de eleitores potenciais, e uma rejeição de 32%.

A ex-ministra Marina Silva (Rede) também registrou queda: um terço dos eleitores a indicam como possível opção, contra 39% há um ano.

A pesquisa foi feita entre os dias 7 e 11 de abril, com 2.002 entrevistas, em 143 municípios de todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.