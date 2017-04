Com o feriado, rodovias de SP devem receber 1,7 milhão de veículos

O feriado prolongado de Tiradentes, amanhã (21), terá intensa movimentação nas estradas paulistas. A expectativa é que as rodovias recebam 1,7 milhão de veículos levando pessoas que deixarão a cidade de São Paulo em direção ao litoral e ao interior do estado. O trânsito deve ser mais intenso das 14h às 22h de hoje (20).

A estimativa para o Sistema Anchieta-Imigrantes, que leva ao litoral, é que entre 250 e 300 mil veículos sigam em direção às cidades do litoral sul. No período de maior movimentação, hoje à tarde, a concessionária Ecovias implantará a Operação Descida.

Agora, a rodovia Anchieta já apresenta tráfego lento no sentido São Paulo, do quilômetro 20 ao 17 e do quilômetro 13 ao 10, devido ao excesso de veículos.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que leva ao interior paulista, devem circular 650 mil veículos. Os horários de maior movimento estão previstos para hoje das 14 às 20h. No ano passado, o movimento foi de 669 mil veículos, tendo sido registrados 64 acidentes, com 45 feridos e uma morte.

Rodoviárias têm movimento intenso

Os terminais rodoviários da capital paulista devem receber 520 mil pessoas durante o feriado de Tiradentes. Os dados são da administradora Socicam e englobam os terminais Tietê, Barra Funda e Jabaquara.

Serão disponibilizados ônibus extras para os destinos mais procurados, como Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e litoral e interior de São Paulo.