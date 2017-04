ANS disponibiliza site para consulta sobre qualidade de hospitais e clínicas

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou hoje (20) os resultados do Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços de Saúde (Qualiss). A partir de agora, beneficiários de planos de saúde e demais interessados podem consultar no site da reguladora hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais de saúde que atendem critérios importantes relacionados à qualidade assistencial.

É a primeira vez que a ANS disponibiliza informações completas dos prestadores que participam do programa, oferecendo subsídios para que os usuários possam escolher e comparar serviços. Com os resultados, é possível consultar estabelecimentos com selo de acreditação e núcleo de segurança do paciente, hospitais e clínicas que desenvolvem projetos de incentivo à melhoria da assistência em saúde e qualificações obtidas pelos profissionais de saúde.

Pesquisa

Cada categoria de prestador tem atributos de qualificação específicos e relevantes para aprimoramento da qualidade assistencial.

“O Qualiss estimula a qualificação dos prestadores de serviços na saúde suplementar e aumenta a disponibilidade de informações, de modo que beneficiários e operadoras de planos de saúde tenham mais poder de avaliação e escolha. É uma iniciativa que ajuda a aprimorar a assistência em saúde e a disseminar informações sobre o desempenho do setor, garantindo transparência”, informou Ana Paula Cavalcante, gerente executiva de Estímulo à Inovação e Avaliação da Qualidade da ANS.

Para facilitar a pesquisa, a ANS criou um sistema de busca em que o usuário pode encontrar o prestador pelo nome, por tipo de estabelecimento (hospital, hospital dia, clínica ou Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia SADT), estado ou município.

Acreditação

Nesta primeira etapa de divulgação dos resultados do programa, o buscador contempla cerca de 1,4 mil estabelecimentos acreditados, ou seja, com certificação máxima de qualidade emitida por instituições acreditadoras de serviços de saúde.

A acreditação é um procedimento de verificação externa dos recursos institucionais e dos processos adotados pelas instituições e mede a qualidade da assistência por meio de um conjunto de padrões previamente estabelecidos.