Relator apresenta parecer da Reforma da Previdência em comissão especial

Relator da Reforma da Previdência na Câmara, o deputado Arthur Maia (PPS-BA) iniciou na tarde desta quarta-feira (19) a leitura do parecer à comissão da PEC 287/16. No relatório, o deputado destacou que, em sua opinião, foi “superdimensionado” o debate sobre a existência de deficit ou de superavit nas contas do sistema previdenciário. O importante, disse, é o combate às aposentadorias precoces.

Arthur Oliveira Maia manteve a diferenciação de idade entre homens e mulheres porque, segundo ele, ainda não foi alcançada a igualdade entre os dois grupos. “A própria Exposição de Motivos que acompanha a proposta conduz a tal conclusão, na medida em que veicula quedas insignificantes no desequilíbrio entre homens e mulheres no que diz respeito ao tempo dispendido em afazeres domésticos”, afirmou.

O relator confirmou ainda a possibilidade de acumulação de aposentadoria e pensão até o limite de dois salários mínimos. “Como dois terços dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social se situam nesses valores, a regra revela-se abrangente, embora vá produzir efeitos bem mais modestos no que diz respeito ao regime dos servidores”, disse.

Arthur Oliveira Maia explicou também que, após a reforma, deverá ser elaborada uma espécie de lei de responsabilidade previdenciária. “Lei disporá sobre os critérios a serem utilizados para a avaliação permanente do equilíbrio financeiro e atuarial indispensável à sustentabilidade do Regime Geral de Previdência Social”, definiu.

Para evitar a sonegação de contribuições previdenciárias, o relator sugeriu que seja responsabilizado o patrimônio pessoal de gestores quando se verificar a inadimplência por parte de empresas em relação a contribuições previdenciárias.

Alessandro Molon (Rede-RJ) protestou durante apresentação do relatório contra a reforma de Temer

Nesta terça-feira (18), Maia já havia apresentado uma versão preliminar do relatório, fixando a idade mínima de aposentadoria em 62 anos para as mulheres e em 65 anos para os homens após um período de transição de 20 anos. Ou seja, o aumento seria progressivo, começando em 53 e 55 anos, respectivamente, na data da promulgação da emenda.

O texto mantém em 25 anos o tempo mínimo de contribuição para acesso aos benefícios, o que, segundo deputados da oposição, dificulta as aposentadorias de pessoas de mais baixa renda que costumam se aposentar por idade com os 15 anos de contribuição atuais.

O benefício será igual a 70% da média de salários, o que é maior que os 51% propostos no texto original. Após 25 anos de contribuição, cada ano seria contado a mais, possibilitando a obtenção de 100% da média aos 40 anos de contribuição e não aos 49 como antes.

Protestos

Durante a apresentação do relatório, um grupo de parlamentares e a Avaaz entregaram caixas que representam as mais de 300 mil assinaturas coletadas contra a proposta. Elas foram entregues ao presidente e relator da comissão.

Na tarde desta terça-feira (18), a União de Policiais do Brasil (entidade que reúne sindicatos e associações de várias categorias da segurança pública), que protestava contra a reforma da Previdência no gramado em frente ao Congresso, tentou invadir o prédio da Câmara.

Durante o protesto, foram quebrados vidros de uma das entradas da Câmara.

Com Agência Câmara