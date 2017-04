Doze ônibus são incendiados em Fortaleza

Doze ônibus do transporte urbano de Fortaleza foram incendiados na tarde desta quarta-feira (19) em diferentes pontos da cidade. A Secretaria da Segurança e Defesa Social do Ceará está apurando os fatos, mas ainda não deu mais informações sobre os casos.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará (Sindiônibus), um motorista sofreu queimaduras.

“Estamos envidando esforços junto às autoridades do Estado para que possamos ter segurança para restabelecermos o serviço de transporte de passageiros com a total preservação da vida de trabalhadores, usuários e do patrimônio das empresas”, informou o sindicato em nota.

Por causa dos incidentes, as empresas de ônibus decidiram recolher os veículos das ruas e manter motoristas e cobradores nas garagens até as 18h. As atividades estão paralisadas em pelo menos três dos sete terminais de integração de ônibus da capital cearense.

Nas paradas de ônibus e nos terminais, os usuários do transporte público tiveram que apelar para outras formas de deslocamento ou desistir do percurso. O estudante Jocilone Júnior conseguiu pegar um ônibus, mas foi por pouco. “O ônibus que eu peguei estava apenas terminando a rota para poder ir para a garagem e agora estou indo buscar minha namorada no curso porque não tem ônibus circulando.”