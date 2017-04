Vox Populi/CUT: Lula vence eleição no primeiro e no segundo turnos

Pesquisa do instituto Vox Populi encomendada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e divulgada nesta terça-feira (18) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderando todos os cenários para as eleições de 2018. Lula tem de 44% a 45% dos votos válidos contra 32% a 35% da soma dos adversários em três cenários da pesquisa estimulada.

No primeiro cenário, na disputa entre Lula e Aécio Neves (PSDB), o petista subiu dos 38% de dezembro para 45% agora, enquanto o senador tucano caiu de 13% para 9%. Jair Bolsonaro (PSC) subiu de 7% para 11% das intenções de voto. Marina Silva (Rede) se manteve com 10% e Ciro Gomes (PDT) os mesmos 4%.

Na comparação com o governador Geraldo Alckmin (PSDB), Lula também subiu dos 38% de dezembro para os 45% de agora. Alckmin tinha 10% no final de 2016 e agora, em abril, tem 6%. Bolsonaro foi de 7% para 12%. Marina caiu de 12% para 11% e Ciro de 5% para 4%.

Em um terceiro cenário, desta vez com o prefeito paulistano João Doria (PSDB), Lula tem os mesmos 45% contra 5% daquele que vem sendo declarado potencial candidato do PSDB para 2018. Ciro Gomes aparece com os mesmos 5% do tucano, enquanto Marina e Bolsonaro empatam com 11% cada um.

Na comparação com Doria, Lula tem 45% das intenções de voto; Marina e Bolsonaro empatam com 11%; Ciro e Doria empatam com 5%; ninguém/ bancos/nulos têm 16%; não sabem/não responderam têm 7%. A soma dos adversários é de 32%.

>> Vox Populi/CUT: Aprovação de governo Temer cai para 5%

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Lula também vence todos os candidatos. Se as eleições fossem hoje, Lula venceria Aécio (PSDB por 50% a 17% das intenções de voto; Geraldo Alckmin (PSDB) por 51% a 17%; Marina Silva (Rede) por 49% a 19%; e João Doria (PSDB) por 53% a 16%.

O Vox Populi entrevistou 2000 pessoas, em 118 municípios brasileiros, entre os dias 6 e 10 de abril. A margem de erro é de 2,2 %, estimada em um intervalo de confiança de 95%.