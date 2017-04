Temer diz que políticos devem "resistir" contra fatos que "visam desprestigiar classe"

Em reunião com deputados da base aliada para tratar da reforma da Previdência, o presidente Michel Temer disse nesta terça-feira (18), em Brasília, que o Executivo e o Legislativo não devem ficar paralisados diante de fatos ou notícias que buscam desprestigiar a classe política. Segundo ele, a aprovação das reformas previdenciária e trabalhista significa respostas necessárias para mostrar aos brasileiros o trabalho dos dois poderes.

“Há um problema sério no país, há questões das mais variadas que muitas vezes visam desprestigiar a classe política e todos precisamos resistir, tenho resistido o quanto posso. Dou entrevista, falo para dizer aquilo que o Brasil precisa, ou seja, não se pode ter a ideia de que, porque aconteceu isso ou aquilo, o Brasil vai parar”, disse Temer, no momento em que delações feitas por executivos da empresa Odebrecht no âmbito da operação Lava Jato, da Polícia Federal, envolvem o nome de parlamentares e ministros, entre outros.

Temer completou “Temos que nos vitalizar e dar uma resposta muito adequada para o momento que vivemos e a vitalização, a resposta que podemos dar ao povo brasileiro, é o povo olhar e dizer, puxa, estão trabalhando, já trabalharam no passado, fizeram muita coisa e agora fizeram mais. Digo isso porque temos duas reformas fundamentais”, afirmou o presidente se referindo às reformas da Previdência e trabalhista.

O presidente reforçou ainda que a reforma não vai prejudicar os mais pobres e que “ninguém quer fazer mal ao país”. “Convenhamos, ninguém quer fazer mal ao país. Dizem que essa reforma da Previdência vai pegar os pobres. Vou usar uma palavra forte: mentira. Mentira, porque 63% do povo brasileiro ganham salário mínimo, portanto, [a reforma] não vai atingir os pobres. Os que resistem e fazem campanha são os mais poderosos, são aqueles que ganham mais”, disse no café da manhã oferecido aos deputados da base, no Palácio da Alvorada.

No encontro com os parlamentares, o relator da proposta de reforma da Previdência em discussão na Câmara, deputado Arthur Maia (PPS-BA), apresentou o relatório sobre a reforma. O texto deve ser lido amanhã na comissão especial da Câmara.

Temer também ressaltou a importância do diálogo entre o Executivo e o Legislativo, parceria que, segundo ele, tem dado bons resultados com a aprovação de medidas necessárias para o país.

“O governo só resistiu por que estamos trabalhando juntos, o Executivo e o Legislativo. Enfatizo muito, acho que é um momento histórico do país, sem embargo da dificuldade, temos que dar uma prova de trabalho que virá pela aprovação dessas reformas”, disse.

Após a reunião com os deputados da base aliada, Temer e o deputado Arthur Maia se encontraram com senadores, no Palácio do Planalto, para apresentar o relatório da reforma.

Com Agência Brasil