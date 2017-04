Pedido de urgência da reforma trabalhista gera discussão em Plenário

A votação da urgência à proposta de reforma trabalhista divide opiniões em Plenário nesta terça-feira (18). Relator do projeto, o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) defendeu a medida. “Temos um marco de 1943 e agora vemos a oportunidade de colocar a lei no espírito do seu tempo”, disse.

Entre as medidas previstas na proposta (PL 6787/16) está a validação dos acordos coletivos.

O deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) criticou a votação. “O presidente Temer tenta desviar o foco do escândalo da Odebrecht para uma pauta supostamente positiva. Quer fingir que está tudo bem. E os trabalhadores vão perder direitos”, afirmou.

Quem também criticou a medida foi o deputado Afonso Motta (PDT-RS). “Essa urgência fere os princípios do bom debate, especialmente em uma matéria desta relevância”, declarou.