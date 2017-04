'Le Monde': Crise brasileira e humor negro

O jornal francês Le Monde publicou nesta terça-feira (18) um artigo sobre o documentário "Brasil: o grande salto para trás", das francesas Frédérique Zingaro e Mathilde Bonnassieux, que será transmitido pela TV franco-alemã Arte.

A obra que vai ao ar nesta noite (18) é narrada pelo jovem humorista brasileiro Gregório Duvivier, que fez a maioria das entrevistas, inclusive com a própria ex-presidente Dilma.

O texto de Claire Gatinois revela que o filme começa no dia 17 de abril de 2016, ironizando que naquela data o Brasil descobriu o rosto dos políticos que representavam a população na Câmara dos Deputados: conservadores, grandes fazendeiros, evangélicos loucos por Deus, homens apegados aos valores tradicionais e até saudosistas dos tempos da ditadura militar e acrescenta que são pessoas corrompidas, em sua grande maioria.

Documentário detalha a fatídica votação pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados que entrou madrugada adentro

Monde informa que o ápice do filme é a fatídica votação pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados que entrou madrugada adentro e ressalta que "este é o momento histórico do documentário "Brasil: o grande salto para trás", em que o país inicia sua escalada morro abaixo, e vê seu futuro balançar.

Claire diz que "é como o fim de um parênteses encantado aberto por Lula da Silva em 2003, levando prosperidade e permitindo que milhares de brasileiros saíssem da miséria, sem falar na projeção na cena diplomática internacional, tornando-se um ator relevante dos BRICS".

A jornalista ressalta que profunda indignação popular diante da corrupção que se alastra pelos partidos da direita e da esquerda - serviu de pano de fundo para o impeachment.

O diário analisa que "desse instante (impeachment) nasceu o confronto, muitas vezes maniqueísta, entre os pró e os contra a destituição, opondo uma esquerda progressista e uma direita agarrada aos seus privilégios"..

Le Monde diz que o telespectador é levado a seguir a interpretação muito pessoal do cômico, que serve de referência para se compreender a complexidade do Brasil. O percurso é revelador do sentimento de uma parte dos brasileiros: depois do impeachment, os militantes e simpatizantes da esquerda denunciam um complô anti-PT por parte de uma justiça duvidosa e das grandes mídias, dando à destituição de Dilma ares de "um golpe de Estado parlamentar."

O documentário deixa a seguinte pergunta no ar: Como será o futuro agora? Le Monde opina que a conclusão do documentário é que, sem negar os erros do PT, a atual política de Michel Temer, marcada pelo rigor e pelas reformas que seduzem os mercados financeiros, compromete, com seus cortes, as despesas destinadas à saúde, educação e ajuda aos desfavorecidos.

> > Le Monde