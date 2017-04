Dória demite secretária em transmissão ao vivo pelo Facebook

Na noite da última segunda-feira (17), o prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB), demitiu a secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município, Soninha Francine, durante uma transmissão de vídeo ao vivo no Facebook. A atitude do prefeito gerou polêmica e rendeu duras críticas ao prefeito da capital paulista.

No vídeo, Dória diz que a decisão foi tomada em conjunto após uma conversa entre ele e a, agora, ex-secretaria. O prefeito afirmou que não teve nenhuma decepção com Soninha, e que a decisão foi puramente estratégica, já que a gestão pretende colocar alguém de mais força para um trabalho mais pesado como obras e construções.

Eleita vereadora pelo PPS, Soninha retorna à Câmara dos Vereadores onde fará parte do Conselho de Gestão da Secretária. Em texto publicado em seu perfil na mesma rede social, Soninha agradeceu a oportunidade e disse ter amado o trabalho à frente da pasta.

“Não correspondi ao ritmo do prefeito, e olha que eu ando rápido rs. Mas eu sou minuciosa, questionadora, (chata!), ‘pessimista no pensamento e otimista na ação’ (a tradução do Gramsci que mais me contempla). Fico chacoalhando os alicerces para ter certeza de que sustentarão a estrutura; para que caia o que não está firme e consigamos reforçá-los na medida exata. Até porque tem coisas que exigem um pouco menos de pressa”, disse.

Em nota, a prefeitura informou que o novo titular da secretaria municipal de Assistência e Desenvolvimento Social será comandada pelo atual secretário-adjunto, Filipe Sabará.