Lula não vai mais a Minas Gerais receber homenagem no feriado de Tiradentes

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não irá à cerimônia da Inconfidência, em Ouro Preto (MG), na próxima sexta-feriado, feriado de Tiradentes. Na ocasião, ele receberia uma homenagem do governo de Minas e receberia a Medalha da Inconfidência.

Segundo o Instituto Lula, a desistência não tem relação com as delações da Odebrecht, mas com o fato de o ex-presidente já ter recebido, em 2003, o Grande Colar, homenagem considerada o grau máximo da Medalha da Inconfidência.