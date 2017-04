'Le Monde': Vídeos revelam extensão da perversão do sistema político brasileiro

O jornal francês Le Monde publicou uma matéria na última sexta-feira (14) onde comenta a reação pública sobre a extensão da corrupção no Brasil, exposta em vídeos nas audiências de delações dos executivos do grupo brasileiro Odebrecht que foram presos como parte da investigação "Lava Jato".

O diário acrescenta que o conteúdo destas gravações espirram em toda classe política. Monde descreve que agora basta um clique para ver em um vídeo a extensão da perversão do sistema político brasileiro: dezenas e dezenas de horas de audiências judiciais divulgadas, em que o grupo de executivos da Odebrecht, no coração do maior escândalo de corrupção na história do país, detalham casos de propina e corrupção relacionadas aos líderes de Brasília.

Le Monde diz que agora basta um clique para assistir a extensão da perversão do sistema político brasileiro

Monde afirma que vinte e quatro horas após a revelação da abertura de investigações envolvendo quase toda a elite política brasileira, suspeitos de corrupção, o Supremo Tribunal levanta o véu sobre o que o chama de "delação do fim do mundo", com registros de cerca de 80 executivos da Odebrecht, os réus sob investigação "Lava Jato", a operação que descobriu o caso de corrupção ligada ao grupo Petrobras .

O vespertino avalia que em um país de cultura oral, como o Brasil, o som e a imagem agregam a essas confissões um impacto retumbante.

Em um dos trechos, Marcelo Odebrecht, herdeiro do grupo de mesmo nome, confirma todas as suspeitas: "Não há um político eleito sem dinheiro ilícito". Todas as grandes figuras de Brasília são citadas, incluindo o ex-presidente Luiz Inacio Lula da Silva, presidente de 2003 a 2010. O ex-sindicalista, apelidado de "Amigo" ( "amigo") pela Odebrecht, teria recebido cerca de 40 milhões de reais (12 milhões de euros) no final de seu segundo mandato, informa o noticiário.

