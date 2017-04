'El País': Revelações da Odebrecht desfazem mito Lula

O jornal espanhol El País publicou nesta segunda-feira (17) uma matéria sobre a imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após as declarações de Marcelo e Emílio Odebrecht.

O diário afirma logo no primeiro parágrafo que Lula tinha tanta intimidade com Emilio Odebrecht, o líder da construtora brasileira gigante que leva seu nome, que quando ele comemorou seu último aniversário como presidente do Brasil em 2010, foi presenteado por Emílio com dois presentes personalizados.

El País conta que o primeiro tratava-se de 100 cópias de um livro sobre Dona Lindu, mãe do presidente, que o empresário produziu especialmente para a ocasião. Em seguida, um modelo da futura Arena Corinthians, o estádio do time de futebol de Lula, cuja construção o presidente tinha fechado com a Odebrecht e em 2014 seria o local para abrir a Copa do Mundo. Então, supostamente, havia uma conversa sobre um terceiro presente, que seria relativo ás obras de uma fazenda em Atibaia.

O noticiário acrescenta que existem inúmeras histórias na chamada delação do "Fim do Mundo", onde os 78 executivos da Odebrecht, contam como as autoridades durante anos compraram favores, contratos e leis, destruindo toda a classe política brasileira. O tsunami não salva ninguém, seja à direita ou à esquerda, mas atinge especialmente a imagem de Lula, ou melhor, o mito de Lula; aclamado pela mídia como um operário incorruptível, amigo dos pobres e sem dinheiro, que presidiu o governo entre 2002 e 2010, retirando 30 milhões de pessoas da linha de pobreza.

"O ex-presidente, que ainda é o político mais popular no Brasil e uma séria ameaça para qualquer candidato a eleição presidencial em 2018, parece inesgotável nas histórias de executivos que retratam, por vezes com sorrisos na boca como Lula aceitava presentes ou dinheiro para suas campanhas, como conspirou com elites e como, finalmente, uma e outra vez trai o mito mais popular da história recente do Brasil", descreve o texto de El País.

