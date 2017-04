Ex-presidente da OAB defende Assembleia Constituinte "imediata"

O ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Reginaldo de Castro defendeu a convocação imediata de uma Assembleia Nacional Constituinte, "exclusiva e apartidária em virtude da gravíssima crise política vivida pelo país", reiterou.

Uma nova Carta Magna seria, em sua opinião, a única forma de corrigir problemas estruturais que levaram o país a uma profunda crise institucional. "Este é o momento de fundar a República ou afundarmos com ela".

"Apresento-a neste momento porque acredito estar manifestando a impaciência de muitos brasileiros diante de uma realidade perniciosa em que vivemos", disse.

Segundo Reginaldo, a Assembleia seria constituída por cidadãos brasileiros, sem mandato político, eleitos pelo povo, que ficariam inelegíveis por quatro anos após a promulgação da Constituição. "Ou seja, os parlamentares federais, estaduais ou municipais, salvo se renunciassem a seus mandatos, não poderiam se candidatar", reitera o ex-presidente da OAB.

Nesta sexta-feira (14), o Jornal do Brasil noticiou que juristas, magistrados e alguns ex-presidentes da República vêm se reunindo com frequência para articular e motivar a proposição de uma Assembleia Constituinte com o objetivo de reformar a Constituição Federal de 1988.

