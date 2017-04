Elio Gaspari: Delações da OAS e JBS devem potencializar estrago da Lava Jato

Os efeitos dos depoimentos da Odebrecht no país foram fortes, mas a situação de figuras importantes pode ficar ainda pior com os depoimentos da OAS, principalmente com a delação de Leo Pinheiro, e ainda com a possibilidade do líder da JBS, Joesley Batista, firmar acordo de colaboração com a Lava Jato. A informação é do jornalista Elio Gaspari, publicada neste domingo (16).

"As artes da JBS não têm o tamanho das grandes empreiteiras, mas atingem os armários de monstrinhos do BNDES e dos fundos de pensão das estatais, terreno até agora virgem", diz o jornalista em sua coluna.

