Governo Temer encaminha orçamento de 2018 ao Congresso

O governo encaminhou nesta quinta-feira (13) ao Congresso Nacional o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o ano que vem, de acordo com informações do Ministério do Planejamento. A previsão de déficit primário do governo para 2018 é R$ 129 bilhões.

O projeto terá que ser lido no plenário do Congresso e encaminhado à Comissão Mista de Orçamento da Casa para análise, discussão e votação.

Pela Constituição, o Congresso só entra em recesso no mês de julho após votar o PLDO.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as metas e traça as diretrizes macroeconômicas para a elaboração do Orçamento Geral da União para o ano que vem.