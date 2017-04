Feira Nacional da Reforma Agrária ocorre em maio na capital paulista

O lançamento da 2ª Feira Nacional da Reforma Agrária ocorreu nesta quinta-feira (13) no Armazém do Campo, em São Paulo. A loja de produtos oriundos de assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) recebeu também música, sarau e intervenções políticas, em uma mostra da programação do evento que ocorre entre os dias 4 e 7 de maio, no Parque da Água Branca, na capital paulista.

Durante a feira, caminhões com mais de 200 toneladas de alimentos, produzidos em 23 estados, além do Distrito Federal, irão para São Paulo com mais de 500 agricultores que fazem parte do MST para participar da feira. “De janeiro para cá todo mundo está empenhado nessa construção, tanto na produção, na seleção e no beneficiamento dos produtos, mas também na mobilização das pessoas”, disse a agricultora cearense Antônia Ivoneide Silva, conhecida como Neném, do setor de produção do MST e integrante da coordenação da feira.

Da Grande São Paulo, pelo menos 4 toneladas de alimentos devem ser levadas para o evento. Verduras, feijão, batata-doce e mandioca, tudo produzido sem agrotóxico, devem ser ofertados na feira a partir da produção do Centro de Formação Campo Cidade de Jarinu. “A gente dos movimentos sociais quer mostrar exatamente o oposto: que toda a sociedade deve comer comida saudável. Isso é viável tanto para o produtor como para o consumidor”, disse Guilherme Verde, da direção estadual do MST em São Paulo.

Alimentação saudável

A questão da alimentação saudável é um tema central que o movimento quer trazer para a sociedade. “Estamos debatendo soberania alimentar, mas agora, mesmo para quem nunca passou fome na vida, não tem a segurança de saber o que está comendo. Até chegar na nossa mesa, alguém já decidiu a forma de produção, quanto veneno usou, se é transgênico”, disse Neném. Ela acredita que a feira é uma oportunidade de diálogo direto com os agricultores.

João Paulo Rodrigues, da coordenação nacional do MST, diz que este é um momento de celebração para a população camponesa. “É um momento de reunir todo o nosso campo popular, em um momento difícil que vive a sociedade brasileira, para celebrar as conquistas. É trazer a festa da colheita do campo aqui para a cidade”, disse. Segundo o coordenador, este também será um momento de crítica e reflexão sobre a conjuntura política do país e sobre o modelo de desenvolvimento do campo brasileiro.

Programação

Além da ofertas dos alimentos, a feira terá uma programação cultural com tenda literária, seminários, apresentações teatrais e shows. Entre as apresentações musicais, estão confirmados: Tulipa Ruiz, Tico Santa Cruz, Liniker e os Caramelows, Pereira da Viola, entre outros. Os assentamentos trarão também uma mostra das comidas típicas do país com 20 cozinhas que vão apresentar a Culinária da Terra.

A última Feira Nacional da Reforma Agrária ocorreu em outubro de 2015, também no Parque da Água Branca. Mais de 180 mil pessoas passaram pelo espaço nos quatro dias de feira.