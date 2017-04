Acidentes com mortes no trânsito caem 36% no Distrito Federal

O número de mortes em acidentes de trânsito no Distrito Federal caiu nos primeiros três meses deste ano em relação ao mesmo período de 2016. Segundo o Departamento de Trânsito, houve uma redução de 46 % em janeiro, fevereiro e março, quando foram registradas 20, 20 e 14 mortes, respectivamente, perfazendo um total de 54 contra 72 mortes nos mesmos meses do ano passado.

Para o diretor do Detran do DF, Silvain Fonseca, essa queda no número de mortes é por conta da intensificação da fiscalização pelos órgãos de trânsito e das operações Lei Seca, que resultaram no aumento de 36,5% das autuações por alcoolemia nas vias da capital da República.

Visando reduzir ainda mais o número de mortes no trânsito, o Detran está adotando outras medidas como a presença de agentes de trânsito nas proximidades das faixas de pedestres, além de novas ações em pontos que têm registrado mais acidentes.