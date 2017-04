'Washington Post': Crise da classe política do Brasil com mais de cem investigados

Matéria publicada nesta quarta-feira (12) pelo Washington Post analisa o cenário político do Brasil após a divulgação da lista da Suprema Corte, que autorizou investigação a mais de 100 políticos do topo, implicando toda uma fatia da elite governamental e ameaça descarrilar a recuperação econômica do país.

A reportagem destaca que cerca de um terço do gabinete do presidente, os chefes de ambas as câmaras do Congresso, duas dúzias de senadores e 42 representantes serão investigados por corrupção, lavagem de dinheiro e fraude. Cinco ex-presidentes também foram implicados, acrescenta.

"É uma bomba", disse o analista político Lucas de Aragão, da empresa de consultoria Arko, com sede em Brasília.

Washington Post destaca que cinco ex-presidentes também foram implicados

Post diz que embora o presidente Michel Temer não esteja na lista, a investigação pode acabar com os membros mais poderosos de sua comitiva e deixar sua agenda econômica em frangalhos.

O chefe de gabinete do presidente, ministro das Relações Exteriores, ministro do Comércio e ministro da Agricultura estão entre os que estão sob investigação, aponta Washington Post.

> > The Washington Post Brazil’s political class is in crisis as over 100 are investigated for corruption