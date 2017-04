Vox Populi/CUT: Aprovação de governo Temer cai para 5%

Pesquisa encomendada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) ao Instituto Vox Populi e divulgada nesta quinta-feira (13) mostra queda da aprovação de Michel Temer como presidente da República.

Segundo o levantamento, 65% dos brasileiros avaliam negativamente o desempenho de Temer, 5% consideraram positivo e 28% regular. Em dezembro do ano passado, os índices foram 55% negativo, 32% regular e 8% positivo.

A pesquisa CUT-Vox Populi foi realizada entre os dias 6 e 10 de abril. Foram ouvidas 2 mil pessoas com mais de 16 anos em 118 municípios de áreas urbanas e rurais de todos os Estados e do Distrito Federal, em capitais, regiões metropolitanas e no interior. A margem de erro é de 2,2%, estimada em um intervalo de confiança de 95%.

Em dezembro, reprovação de Temer era de 55%; agora, rejeição ao governo do PMDB é de 65%

No Nordeste, o desempenho de Temer como presidente continua em queda: 78% negativo, contra 4% positivo. O maior índice positivo (6%) que ele conquistou foi no Sudeste, onde tem 59% de negativo. No Sul, negativo (62%) e positivo (5%) e no Centro-Oeste-Norte, negativo (57%) e positivo (5%).

Maioria dos entrevistados reprova reforma da Previdência

Na mesma sondagem, o Vox Populi questionou os entrevistados sobre a reforma da Previdência que o governo federal vem tentando aprovar no Congresso Nacional. A proposta foi reprovada por 93% dos brasileiros ouvidos em todos os estados e no Distrito Federal, enquanto 5% se manifestaram favoráveis à reforma e 2% declararam-se indiferentes.

O maior percentual dos que discordam das medidas foi encontrado na região Sudeste (94%), seguidas das regiões Centro-Oeste/Norte (93%), Nordeste (92%) e Sul (91%).

Outras medidas de Temer que reprovadas pela população foram o congelamento dos gastos públicos, em especial de saúde e educação nos próximos 20 anos, reprovadas por 83% dos entrevistados; e a aprovação da ampliação da terceirização para todos os setores da economia, reprovada por 80% das pessoas ouvidas pelo Vox Populi.

Governo Temer é considerado ruim ou péssimo por 55%