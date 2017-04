“No dia que provarem algo contra mim, eu paro com a política”, diz Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou sobre as acusações que vem sofrendo há mais de três anos no âmbito da Operação Lava Jato, nesta quinta-feira (13), em entrevista à rádio Metrópole da Bahia, de Salvador. Segundo o ex-presidente, a delação premiada do empreiteiro Marcelo Odebrecht, preso desde junho de 2015, mostra apenas que a estrutura montada que tornou possível o impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, não está disposta a permitir que Lula se candidate em 2018.

"A delação precisa ser provada. Não basta o cidadão falar alguma coisa, tem que provar. Continuo desafiando qualquer empresário brasileiro a provar que o Lula pediu dinheiro, ou pediu para alguém pedir no nome dele. O dia que alguém provar um erro (de moral) meu, eu paro de fazer política", afirmou Lula sobre a delação de Marcelo Odebrecht.

Lula afirmou que quando “uma parte da elite brasileira resolveu não conviver mais com qualquer política de distribuição de renda, foi dado um golpe neste país. Quem está governando agora, está desmontando conquistas históricas da classe trabalhadora. E essas pessoas não estão fazendo tudo isso para depois permitir que o Lula volte a ser candidato em 2018."

Lula disse que o país não pode seguir vivendo algo próximo a "uma ditadura de um pequeno grupo do Poder Judiciário".

"Só não podemos ficar subordinados a uma ditadura de um pequeno grupo do Poder Judiciário. Não é possível. Estamos sendo governados lá de Curitiba, não tem sentido isso. Não está correto paralisar o país por conta de uma investigação", concluiu o ex-presidente.