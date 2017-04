Modelo de corrupção no Brasil existe há 30 anos, diz Emilio Odebrecht em vídeo

Emilio Odebrecht, patriarca do grupo de empresas batizado com seu nome, disse em delação premiada que os esquemas de corrupção agora investigados no Brasil já ocorrem "há 30 anos", e que já tinha se tornado um "negócio institucionalizado".

"O que nós temos no Brasil não é um negócio de cinco, dez anos. Estamos falando de 30 anos atrás. Então, tudo que está acontecendo era um negócio institucionalizado, era uma coisa normal, em função de todos esses números de partidos", diz Emilio Odebrecht em vídeo divulgado à imprensa, com a delação prestada a procuradores.

Patriarca do grupo Odebrecht destaca que prática "era um negócio institucionalizado"

"Eles brigavam era por cargos? Não, era por orçamentos gordos. Ali os partidos colocavam seus mandatários com a finalidade de arrecadar recursos para o partido, para os políticos. Há 30 anos que se faz isso", completa o empresário.

Emilio Odebrecht destacou ainda, em um dos vídeos da delação, que buscava "influenciar" autoridades políticas de destaque, de acordo com reportagem do jornal O Globo.

