'Les Fantômes D'Ismael' abrirá Festival de Cannes de 2017

O Festival de Cinema de Cannes selecionou 49 filmes, dos quais 19 entrarão em competição, para participar da 70ª edição do evento. O 70º Festival de Cinema de Cannes ocorrerá entre os dias 17 e 28 de maio, com apresentação do diretor Thierry Fremaux e de Pierre Lescure, e a lista de selecionados foi apresentada nesta quinta-feira (13) em uma coletiva de imprensa.

O longa de abertura será "Les Fantômes D'Ismael", de Arnaud Desplechin. "Será uma edição muito interessante do festival, pois ocorrerá poucos dois depois das eleições presidenciais francesas, que desta vez parecem um 'thriller'", ironizou Lescure. "Esperamos também que a Coreia do Norte e a Síria, tristemente, não comprometam este festival que queremos que seja estável e festivo", completou.

A atriz Marion Cotillard durante as filmagens do longa-metragem que abrirá a 70ª edição do festival

De acordo com os organizadores, o Festival de Cannes 2017 também será marcado pelo refoço na segurança, já que a França foi alvo de vários atentados terroristas nos últimos anos. "No ano passado, a organização da segurança foi um modelo de sucesso que tentaremos repetir de novo. Estamos em estado de emergência e milhares de pessoas virão a Cannes", comentou Lescure.

Além dos 18 filmes em competição, outros 16 entrarão na seção "Un Certain Regard", como "Fortunata", filme de Sergio Castellitto, com Jasmine Trinca e Stefano Accorsi, e "Après la guerre", de Annarita Zambrano. Ao todo, 29 países serão representados em Cannes, contra 27 da edição passada.

Ao contrário das outras ocasiões, a Itália não terá nenhum filme concorrendo ao prêmio máximo Palma de Ouro desta vez. Já o Brasil concorrerá na série "Cinéfondation" com o curta-metragem "Vazio Do Lado de Fora", do cineasta Eduardo Brandão Pinto. O júri de curtas tem o diretor romeno Cristian Mungiu como seu presidente, enquanto a competição de longas terá o diretor espanhol Pedro Almodóvar na presidência.