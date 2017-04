'The New York Times': Políticos mais poderosos do Brasil na mira da justiça

O jornal norte-americano The New York Times publicou nesta quarta-feira (12) uma matéria sobre a lista de Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal do Brasil e relator da Lava Jato, que autorizou abertura de inquéritos contra oito ministros do governo de Michel Temer, além de 24 senadores e 39 deputados, entre eles o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB).

A reportagem destaca que as novas investigações de corrupção envolvem os mais poderosos do país, causando "mais um golpe ao sitiado governo do presidente Michel Temer".

Times ressalta que a decisão do juiz permite que os promotores federais iniciem novas investigações contra pelo menos oito ministros de Temer, incluindo seu chefe de gabinete, Eliseu Padilha, e seu ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, bem como grande parte do Senado.

O diário frisa que, no total, isto significa que quase um terço do gabinete e quase um terço do Senado é alvo de inquéritos nesta nova fase do "colossal escândalo que surgiu há três anos" em torno da Petrobras.

> > Michel Temer Government in Brazil Reels as Dozens Face New Graft Investigations

Governar sob tais circunstâncias não é novidade para Michel Temer, já que desde que tomou posse enfrenta constantes escândalos, além da baixa aprovação, acrescenta o NYT. No entanto, os novos inquéritos chegam em um momento crucial para Temer, que está tentando obter aprovação no Congresso de uma revisão do sistema de pensões, que é visto como um fator importante na busca para restaurar a confiança na economia brasileira.

Ainda assim, alguns dos líderes políticos do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, de Temer, que foram incluídos na lista de Fachin, já eram alvo de outras investigações de corrupção, assim como membros de outros partidos, incluindo o Partido dos Trabalhadores de esquerda, descreve Simon Romero para o New York Times.

Aqueles no gabinete do presidente ou no congresso gozam de foto privilegiado, não podendo ser julgados e condenados como simples cidadãos, ressalta o Times. Além disso, alguns detalhes sobre os políticos apontados nas novas investigações já haviam sido vazados pelos meios de comunicação brasileiros após a delação dos executivos da Odebrecht.

No entanto, mesmo que essas investigações pudessem se prolongar por meses ou mesmo anos, elas aumentam a pressão sobre um líder que já enfrenta um caso em que ele é acusado de receber milhões de dólares em doações ilegais, analisa o texto.

O juiz Fachin escreveu em sua decisão que os promotores haviam revisado evidências e transcrições, incluindo "menções da participação de Michel Temer" em desenvolvimentos relacionados às investigações autorizadas a alguns dos principais aliados do presidente.

O juiz, no entanto, também enfatizou que os promotores disseram que Temer tem "imunidade temporária", impedindo que o presidente seja investigado por atos cometidos fora de seu atual mandato, que dura até o ano que vem, finalizou New York Times.