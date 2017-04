'El País': Justiça do Brasil ordena investigação a oito ministros de Temer

Matéria publicada nesta quarta-feira (12) pelo jornal espanhol El País conta que o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), já tomou a decisão de abrir quase uma centena de inquéritos com base na monumental delação de executivos da Odebrecht, a chamada delação do fim do mundo.

A reportagem destaca que a investigação atingirá a cúpula do poder em Brasília, contando com oito ministros do Governo Michel Temer, mais de um terço do Senado (29 senadores) e 39 deputados federais.

El País acrescenta que em março, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu a abertura de 83 inquéritos com base nas colaborações da Odebrecht com a Justiça e, desde então, Brasília vive clima de suspense à espera dos novos atingidos pela megaoperação.

