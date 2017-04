Caixa já pagou 55% da segunda fase das contas inativas do FGTS

O valor sacado na segunda fase do pagamento das contas inativas do FGTS, entre os dias 8 e 10 deste mês, alcançou R$ 6,2 bilhões, o equivalente a 55% do total de R$ 11,2 bilhões previstos para esta etapa. A informação foi dada pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, que participou nesta quarta-feira (12) da entrega de 300 imóveis do Programa Minha Casa, Minha Vida, no bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio.

Com esse resultado, a Caixa contabiliza mais de R$ 12,3 bilhões pagos a cerca de 8 milhões de trabalhadores beneficiados pela MP 763/2016. Somente entre os nascidos em março, abril e maio, mais de 4,3 milhões sacaram os recursos das contas do Fundo, o que representa 56% das 7,7 milhões de pessoas nascidas nesse período.

Na primeira fase, que teve início no dia 10 de março, a Caixa registrou o pagamento de mais de R$ 6,1 bilhões relativos às contas inativas do FGTS para 3,7 milhões trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. O valor representa 88% do total inicialmente previsto (R$ 6,96 bilhões) e aproximadamente 77% do contingente de trabalhadores nascidos nos dois primeiros meses do ano com direito ao saque.

Em razão do fluxo de atendimento acima do esperado em algumas regiões do país, a Caixa abrirá 1.305 agências nesta quinta-feira (13) com 2 horas de antecedência. Nos locais em que os bancos abrem às 9h, as agências estarão funcionando a partir das 8h e o fechamento ocorrerá às 16h.

A lista com a relação de agência está disponível no link.

Minha Casa, Minha Vida

O Residencial Saboia, condomínio entregue nesta quarta-feira em Santa Cruz, é destinado a famílias com renda de até R$ 1,8 mil e foi construído com recursos de R$ 128,9 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Os 300 apartamentos estão distribuídos em 15 blocos de cinco pavimentos e as unidades têm área privativa de 43m², divididos em 2 quartos, sala, cozinha e banheiro.

O secretário municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, Indio da Costa, representando o prefeito Marcelo Crivella, participou da cerimônia de entrega do condomínio, o último do empreendimento Tasso Blasso, composto também por outros cinco residenciais, já entregues, em um total de 1.720 unidades. Além de infraestrutura de pavimentação, rede de água e esgoto, drenagem, energia elétrica e acesso ao transporte público, o empreendimento conta, em seu entorno, com duas creches, cinco escolas e três postos de saúde.