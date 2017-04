Mega-Sena sorteia R$ 59 milhões nesta quarta-feira

A Mega-Sena promete pagar, nesta quarta-feira (12), o prêmio acumulado de R$ 59 milhões do concurso 1.920. O sorteio será às 20h, no município de Canela (RS), onde está estacionado o Caminhão da Sorte.

Na Poupança da Caixa, o prêmio pode render R$ 385 mil por mês ao ganhador que acertar os seis números da modalidade. Também é possível adquirir 15 iates de luxo ou 11 mansões de R$ 5 milhões cada.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Basta ter conta corrente na Caixa e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Dupla de Páscoa:

As apostas para a Dupla de Páscoa estão abertas e podem ser registradas em qualquer unidade lotérica do país. O prêmio, estimado em R$ 20 milhões, será sorteado no dia 15 de abril.

As vendas exclusivas da Dupla de Páscoa começaram nesta sexta-feira (7) e vão até 19h do dia do sorteio, quando serão encerradas as vendas do concurso especial.