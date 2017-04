Operação combate Primeiro Comando da Capital no Distrito Federal

A Polícia Civil (PCDF) deflagrou nesta segunda-feira (10) a segunda fase da Operação Legião para conter o avanço da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no Distrito Federal. As ações começaram na semana passada com o cumprimento de buscas na cela do líder do grupo no presídio de Foz do Iguaçu (PR). O nome dele não foi divulgado.

Nesta segunda fase da operação, estão sendo cumpridos 43 mandados em presídios do Distrito Federal e Entorno, além de dois mandados contra pessoas que estavam em liberdade. Ao mesmo tempo, são realizadas buscas em unidades prisionais.

A PCDF informou que Priscila Cesário da Silva, 26 anos, e Magdiel de Oliveira Santos, 20 anos, foram presos no Novo Gama, em Goiás. Na casa de Magdiel, foi encontrada, em um armário, uma estufa para cultivo de maconha.

De acordo com o delegado-chefe da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, Luiz Henrique Sampaio, os dois presos integram a base da organização, mas são importantes porque prestam apoio e facilitam o cometimento de crimes pela facção. Restam ainda nove mandados de prisão no DF e Entorno contra pessoas em liberdade.

Monitoramento

Por meio de nota, a Polícia Civil ressaltou que, há dez anos, identificou que o PCC tentava se firmar no Distrito Federal. Em outubro de 2015, durante a Operação Avalanche, foram cumpridos 40 mandados de prisão preventiva, sendo que cinco dos detidos estavam em liberdade e o restante encontrava-se em presídios do DF e de Mato Grosso Sul, Goiás, Tocantins e São Paulo.

“Depois dessa ação, o comando criminoso encontrou muita dificuldade para eleger novos líderes locais. Por conta disso, acabaram por nomear uma chefia em outro estado, no Paraná”, explicou Luiz Henrique.