Grupo de criminosos faziam leilão de carros roubados em grupo de WhatsApp

Uma quadrilha do Rio Grande do Sul leiloava carros roubados por meio de um grupo de WhatsApp. Presos no fim de março, os criminosos enviavam vídeos para o grupo como uma espécie de propaganda dos veículos.

De acordo com uma reportagem do Fantástico, os bandidos chegaram a comercializar 150 carros por mês em Porto Alegre e na Região Metropolitana.

Os criminosos estão sendo investigados pelo roubo de cerca de 1,5 mil carros. A polícia estima que eles tenham movimentado mais de R$ 6 milhões em um ano. A investigação durou pouco mais de um ano.

Durante o período, os agentes do Departamento estadual de Investigações Criminais (Deic) identificaram pelo menos dez grupos de WhatsApp relacionados.

O levantamento do Deic apontou que negócios foram fechados com pessoas de pelo menos nove estados, entre eles Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Bahia.