No WhatsApp, Bolsonaro diz que não vai visitar o filho deputado na prisão

Imagens divulgadas pelo fotógrafo Lula Marques mostram uma troca de mensagens entre o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSC-RJ), no dia 2 de fevereiro, durante a eleição para presidente da Câmara.

Jair Bolsonaro cobra a presença do filho, que não compareceu à Casa para a eleição. Jair era candidato à Presidência da Câmara, mas recebeu apenas quatro votos e não contou nem mesmo com a ajuda do filho, que não sabia da eleição.

Troca de mensagens entre pai e filho

Jair Bolsonaro para Dudão (Eduardo Bolsonaro): “Papel de filho da puta que você está fazendo comigo. Tens moral para falar do Renan? Irresponsável (Jair tem um filho chamado Renan). Mais ainda, compre merdas por aí. Não vou te visitar na Papuda. Se a imprensa te descobrir ai, e o que está fazendo, vão comer seu figado e o meu. Retorne imediatamente”.

Eduardo para Jair, depois de ser comparado com o irmão: "Quer me dar esporro tudo bem. Vacilo foi meu. Achei que a eleição só fosse semana que vem. Me comparar com o merda do seu filho, calma lá".

O Jornal do Brasil entrou em contato na manhã desta quinta-feira (9) com a assessoria de imprensa do deputado Jair Bolsonaro, que afirmou que a conversa se trata de "um assunto entre pai e filho" e que a divulgação das imagens foi "uma invasão de privacidade".

