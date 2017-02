Câmara aprova projeto que altera cálculo de ICMS em municípios com hidrelétrica

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou quarta-feira (8) o Projeto de Lei Complementar (PLP) 163/15, que altera a forma de cálculo do coeficiente de participação dos municípios na distribuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) quando houver usina hidrelétrica em seu território.

A proposta recebeu 402 votos favoráveis e, como já havia passado pelo Senado, será encaminhada à sanção presidencial.

O projeto aprovado determina que o cálculo do ICMS em municípios com hidrelétricas deve levar em conta a quantidade de energia produzida e o preço médio da energia comprada das geradoras pelas distribuidoras, calculado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Doação de aviões a Moçambique

Em outra votação na noite desta quarta-feira, os deputados aprovaram mensagem do Executivo que pede a retirada de tramitação do Projeto de Lei 6646/13, enviado pelo governo, que autoriza a doação de três aeronaves T-27 Tucano à Força Aérea de Moçambique. Com a aprovação da mensagem, o projeto foi arquivado, sob protestos de deputados da oposição. A doação das aeronaves tinha sido acertada em 2009 e desde 2013 o projeto aguardava a votação na Câmara para ser enviado ao Senado.

Os deputados também aprovaram quarta-feira requerimento para votação em regime de urgência do projeto que estabelece que nos consórcios públicos com personalidade jurídica de direito público, todo o pessoal contratado será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ainda não há data para votação da matéria.