STF julga nesta quarta-feira pedido de liberdade para Eduardo Cunha

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar nesta quarta-feira (8) um pedido de liberdade para o ex-deputado federal Eduardo Cunha, preso desde outubro do ano passado por determinação do juiz Sérgio Moro. Na pauta também está um recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para anular provas obtidas na Operação Lava Jato e um

A sessão de hoje está prevista para começar às 14h e será a primeira da Corte para tratar da Lava Jato após a morte do ministro Teori Zavascki, que morreu em um acidente de avião em Paraty (RJ) no mês passado. Os processos são relatados pelo ministro Edson Fachin, que assumiu o comando dos processos oriundos da operação após a morte de Teori.

STF julga pedido de liberdade para Eduardo Cunha

Cunha

A defesa do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ) alega que o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela prisão, descumpriu uma decisão da Corte.

Na petição, os advogados afirmam que o Supremo já decidiu que Cunha não poderia ser preso pelos fatos investigados contra ele na Operação Lava Jato, ao entender que o ex-deputado deveria ser afastado da presidência da Câmara, em maio do ano passado. Para a defesa, os ministros decidiram substituir a prisão pelo afastamento de Cunha.

A prisão foi decretada na ação penal em que o deputado cassado é acusado de receber R$ 5 milhões, que foram depositados em contas não declaradas na Suíça. O valor seria oriundo de vantagens indevidas, obtidas com a compra de um campo de petróleo pela Petrobras em Benin, na África. O processo foi aberto pelo Supremo, mas, após a cassação do mandato do parlamentar, a ação foi enviada para o juiz Sérgio Moro porque Cunha perdeu o foro privilegiado.

Eduardo Cunha diz que tem aneurisma cerebral e desmente Temer sobre Petrobras

Cunha leu uma carta nesta terça-feira (7), logo após ser ouvido em audiência com o juiz federal Sérgio Moro, afirmando que tem um aneurisma cerebral semelhante ao da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que faleceu na sexta-feira passada (3), e que o Complexo Penal de Pinhais, onde ele está preso, não oferece condições para o tratamento de saúde.

Cunha citou ainda o nome do presidente Michel Temer, afirmando que em 2007 participou de uma reunião a convite de Temer, na época ainda presidente do PMDB. Também estavam presentes outros líderes do partido. O grupo teria tratado das indicações para diretorias da Petrobras.

“Michel Temer esteve nesta reunião. Justamente era um desconforto que existia com as nomeações do PT para presidente da BR Distribuidora terem sido feitas sem as nomeações do PMBD terem sido feitas”, disse.

Quando respondeu por escrito a perguntas formuladas pela defesa de Eduardo Cunha dentro do processo, o presidente Michel Temer negou a existência da reunião.

“Mas a resposta do presidente Michel Temer nas perguntas está equivocada. Ele participou, sim, dessa reunião e foi ele quem comunicou a todos nós o que tinha acontecido na reunião”, disse Cunha.

Por meio de nota, Temer reafirmou que não participou de reunião no Palácio do Planalto sobre indicações para cargos na Petrobras.

Lula

A defesa de Lula questiona a decisão do ministro Teori Zavascki, que devolveu ao juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal em Curitiba, as investigações contra o ex-presidente na Lava Jato após aceitar parcialmente recurso dos advogados.

Os advogados pediram a anulação de toda a investigação contra o ex-presidente. Teori anulou somente a conversa grampeada entre Dilma Rousseff e Lula, na qual ela diz a ele que enviará o papel do termo de posse para a Casa Civil. A interceptação telefônica veio à tona após Moro retirar o sigilo das investigações.

De acordo com a defesa de Lula, a liminar não poderia ter sido julgada individualmente pelo ministro. Além disso, os advogados pedem que a Corte envie à Procuradoria-Geral da República (PGR) cópia da decisão de Teori para que Moro seja investigado por ter violado sigilo das conversas da Presidência da República.

Com Agência Brasil