DEM escolhe Efraim Filho como líder da bancada na Câmara

O deputado Efraim Filho (PB) foi escolhido terça-feira (7) como novo líder do Democratas na Câmara dos Deputados. Efraim substitui na liderança o deputado Pauderney Avelino (AM), que liderou a bancada em 2016. O DEM, partido do presidente da Casa, tem 29 deputados federais na bancada e era a única legenda que ainda não tinha escolhido seu líder para esta legislatura.

Ao ser escolhido, Efraim Filho elogiou Avelino e falou da maturidade da bancada do partido. Segundo ele, sob a liderança de Pauderney Avelino, a bancada do DEM amadureceu nesse período e “todos nós crescemos como parlamentares e pessoas”. O novo líder está em sua terceira legislatura e é considerado pelos colegas como “articulador” com posições firmes e coerentes. Recentemente, Efraim presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Fundos de Pensão.