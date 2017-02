'Clarin': Macri pede nomes de argentinos envolvidos na Jato Lava

Matéria publicada nesta quarta-feira (8) pelo Clarín conta que em seu último compromisso do dia em visita ao Brasil o presidente Maurício Macri conversou com a presidente do Supremo Tribunal do Brasil, Carmen Lúcia, e destacou a necessidade de "saber o mais cedo possível, quem na Argentina está envolvido na operação Lava Jato".

Segundo a reportagem o Presidente observou que, como em outros países da América Latina, a Argentina também requer toda a informação que possa surgir sobre as empresas que aceitaram subornos.

"Para nós, a coisa mais importante é saber o mais cedo possível, quem na Argentina, que está envolvido na Lava Jato. Estamos aguardando as informações do caso para aderir a este processo de transparência que ocorre na América Latina", Macri disse em seu encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

> > Clarín Mauricio Macri pidió a la Corte de Brasil que revele los nombres de los argentinos involucrados en el Lava jato

Maurício Macri pediu á Camem Lúcia que lhe passasse os nomes argentinos ligados ao caso da Lava jato "o mais rápido possível", conta o Clarín

Clarín ressalta que Marcelo Odebrecht já admitiu ter pago subornos em pelo menos 12 países, incluindo Argentina, onde desembolsou US $ 35 milhões em propinas.

O diário argentino acrescenta que em breve o Brasil saberá o conteúdo da delação da Odebrecht.