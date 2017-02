Trio do STF trabalhou pela indicação de Alexandre de Moraes

A indicação de Alexandre de Moraes, ministro da Justiça do governo de Michel Temer, para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), na noite desta segunda-feira (6), contou com uma forte campanha de pelo menos três magistrados da Corte Suprema nos últimos dias.

Segundo a coluna Radar, da revista Veja, além do apoio do PSDB, partido ao qual Moraes é filiado, junto ao governo, o futuro ministro do STF a ajuda fundamental dos ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Nos últimos dias, os magistrados trabalharam com afinco para emplacar o nome de Moraes, realizando conversas e telefones diários.

