Temer diz que ainda não tem previsão de quando indicará novo ministro da Justiça

O presidente Michel Temer disse nesta terça-feira (7), após se encontrar com o presidente da Argentina, Mauricio Macri, no Palácio do Planalto, que não definiu prazo para apresentar o nome do futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, em substituição a Alexandre de Moraes, indicado nesta segunda-feira (6) para a vaga de Teori Zavascki, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Temer foi perguntado sobre quando apresentará o nome do novo ministro da Justiça. “Será daqui a alguns dias”, disse o presidente que, em seguida completou: “muitos dias”.

O secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, José Levi, assumiu o cargo interinamente depois que Alexandre de Moraes.

O despacho presidencial que encaminha o nome de Moraes para apreciação do Senado foi publicado no Diário Oficial da União de hoje. Se Moraes for aprovado pelos senadores, estará apto para ocupar o cargo de ministro do STF.Também foi publicado o afastamento de Moraes do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, pelo prazo de 30 dias, “para tratar de assuntos particulares”. Moraes estava à frente do ministério desde maio de 2016, quando Michel Temer assumiu interinamente a Presidência da República durante o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff.

Com Agência Brasil