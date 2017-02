Rollemberg pede apoio federal para construir estação de tratamento de água no DF

O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, reuniu-se segunda-feira (6) com o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, para discutir a crise hídrica na capital federal. Rollemberg pediu apoio do ministro para o financiamento de projeto de construção de uma estação de tratamento emergencial que custará R$ 50 milhões.

Com a construção da estação, o governo do DF pretende tratar a água do Lago Paranoá e distribuí-la para outras regiões administrativas do Distrito Federal. A captação da água será feita a partir de uma balsa e o tratamento será feito por meio de membranas (tipo de filtração e tratamento de água).

A captação da água será de aproximadamente 700 litros por segundo. Essa quantia que seria bombeada na rede, que hoje vem da Barragem de Santa Maria, seria encaminhada para outras regiões administrativas que hoje são abastecidas pela Barragem do Descoberto.

Após o projeto ser enquadrado nos critérios da situação de emergência, o plano de trabalho deve ser apresentado nos próximos dias para que seja analisado tecnicamente pelo Ministério da Integração Nacional.

De acordo com Barbalho, se os R$ 50 milhões estiverem enquadrados na condição de emergência, pela condição peculiar do momento que atravessa o Distrito Federal, não haverá qualquer dificuldade na liberação dos recursos. De acordo com o ministro, os recursos são oriundos da Defesa Civil. “Nós temos recursos específicos da Defesa Civil para o combate à seca, para o enfrentamento a desastres naturais. Portanto os recursos estão disponíveis por parte do Governo Federal para que possamos atender ao Distrito Federal”, disse o ministro.