Metrô descarrila nas proximidades da Estação Corinthians-Itaquera em SP

Um trem da Companhia do Metropolitano (Metrô) de São Paulo descarrilou na tarde de hoje (7) na Linha 3 Vermelha, nas proximidades da Estação Corinthians-Itaquera, na zona leste da capital. Não há feridos, segundo o Metrô. A circulação de trens foi interrompida no local e não há previsão de normalização do serviço.

De acordo com o Metrô, a Linha 3 Vermelha apenas está operando da Estação Palmeiras-Barra Funda até a Patriarca. As composições estão circulando com velocidades reduzida em toda extensão da linha.

O Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese), que realoca ônibus municipais em rotas similares ao trecho interrompido da linha do metrô foi acionado para atender os passageiros.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) também vai manter as integrações abertas nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera como opção para os usuários.