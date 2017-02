Levada por correnteza na zona leste, vítima está desaparecida

Uma pessoa foi levada pela correnteza após cair no córrego da Avenida Riacho dos Machados, na altura do número 700, em São Mateus, na zona leste da capital paulista, por volta das 19h50, segundo informações dos Bombeiros. Três viaturas atendiam a ocorrência.

A corporação divulgou que, segundo informações de moradores, a vítima ficou segurando em uma corda jogada por pessoas que tentavam ajudar, mas não resistiu e caiu em um duto. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local fazendo busca, mas até as 21h não havia mais informações sobre seu paradeiro.

Chuva forte

A chuva que atingiu a capital paulista na tarde de segunda-feira, e se prolongou até o início da noite, causou transbordamento de um rio e dois córregos da zona leste e deixou o restante da cidade em estado de atenção para alagamentos.

O Córrego Itaquera-Mirim, na Rua Getulina com a Rua Belmiro Valverde, transbordou às 19h42, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, deixando o subprefeitura de Guaianases em estado de alerta por cerca de uma hora.

Mais cedo, o Córrego Franquinho, localizado na Avenida Dom Hélder Câmera com a Avenida São Miguel, transbordou por volta das 19h20, na Penha. Em Itaquera, o Rio Verde, na Rua Cunha Porã, transbordou às 19h30. Ambas as regiões ficaram em estado de alerta por cerca de meia hora.