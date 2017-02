Bombeiros retomam buscas por homem levado pela correnteza em São Paulo

O Corpo de Bombeiros retomou, agora de manhã, as buscas pelo homem que foi levado pela correnteza durante a forte chuva de ontem (6) na zona leste da capital paulista. O homem caiu em um córrego na Avenida Riacho dos Machados, no bairro São Mateus.

Segundo testemunhas, a vítima tentou se salvar segurando em uma corda jogada por populares, mas não resistiu e caiu em um duto que deságua no leito do Rio Aricanduva. Uma viatura dos bombeiros está no local fazendo buscas.

A chuva de ontem causou também o transbordamento dos córregos Itaquera-Mirim, Franquinho e Rio Verde, todos na zona leste. As rajadas de vento chegaram a 70 quilômetros por hora no aeroporto Campo de Marte, na zona norte. Nas avenidas Dom Helder Câmara e São Miguel, zona leste, pessoas ficaram ilhadas. Houve desabamento de muro nos bairros Butantã e Casa Verde. Parte de uma casa também desabou na região de Perus.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registrou 20 pontos de alagamentos e dezenas de quedas de árvores em regiões como Freguesia do Ó, Casa Verde, Butantã, Lapa, Pinheiros, Vila Mariana e Santo Amaro. Os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) também ficaram sem circular entre Itaim Paulista e São Miguel Paulista, na Linha 12 – Safira, e entre as estações São Caetano e Santo André, na Linha 10 – Turquesa.