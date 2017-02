Após uma semana, abastecimento de água será normalizado em Sorocaba

O fornecimento de água deve ser normalizado, até o final do dia, na cidade de Sorocaba, no interior paulista, segundo informou a prefeitura. A população enfrentou o desabastecimento por uma semana desde o rompimento da principal adutora do município, que tem 652 mil habitantes, durante uma forte chuva.

De acordo com a prefeitura, as obras de reparo foram finalizadas e parte dos bairros já começa a receber água tratada. Cerca de 40 caminhões-pipa continuarão distribuindo água ao longo desta terça-feira para quem ainda não tiver água nas torneiras. Desde o rompimento da adutora, foram entregues 5 milhões de litros de água à população por meio dos caminhões-pipa.

A demora na manutenção da adutora ocorreu porque o local de reparo é de difícil acesso e a chuva intensa impediu a estabilização do solo para a passagem das máquinas. As equipes tiveram de repor os tubos rompidos com o auxílio de guindastes de grande porte, que içaram a estrutura metálica para, em seguida, soldar as duas extremidades do novo tubo.

A adutora rompida tem 800 milímetros de diâmetro, 20 metros de extensão e 15 metros de altura e sofreu danos com a chuva forte que acumulou, em uma noite, o esperado para todo o mês de janeiro. Diante do desabastecimento, a prefeitura adiou o retorno das aulas de ontem (6) para quarta-feira (8) nas 148 escolas municipais.

Desaparecidos

Um homem de 49 anos e um menino de 10 anos foram levados pela correnteza em um córrego e estão desaparecidos desde sábado (4). As buscas foram reiniciadas às 6h de hoje (7) com nove bombeiros na região do Parque São Bento.

Quatro crianças pescavam em um córrego, no Jardim Novo Horizonte, quando a chuva começou e elas caíram na água. Uma delas conseguiu sair e pediu ajuda a um adulto. O homem resgatou duas crianças, mas foi levado pela correnteza quando tentava salvar a última vítima.