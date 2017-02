Temer e Macri se reúnem em Brasília para discutir 'aliança'

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, virá ao Brasil nesta terça-feira (7) para uma visita de Estado ao seu homólogo brasileiro, Michel Temer. O encontro é considerado "muito importante" pelos governos dos dois países para impulsionar uma aliança bilateral.

Em entrevista à ANSA, o subsecretário-geral da América Latina e do Caribe do governo brasileiro, Paulo Estivallet, disse que a viagem é "simbólica" porque "ajuda a atingir avanços para as ações coordenadas". O representante ainda ressaltou que Macri "ajuda" Temer, a "melhorar a relação bilateral e o Mercosul".

"É importante que os presidentes tenham percepções semelhantes [...] que tenham coincidências sobre a eliminação de barreiras" comerciais, acrescentou Estivallet.

Uma comitiva argentina para a preparação da visita já está em Brasília para fechar com membros do governo brasileiro sobre os temas que serão debatidos entre os dois líderes. Apesar de não ter sido adiantado o conteúdo da conversa, é certo que a situação do Mercosul e as questões referentes à taxação de produtos brasileiros na Argentina deverão estar na pauta.

A agenda da visita inclui uma conversa privada entre Temer e Macri a qual, minutos após seu fim, serão incluídos ministros dos dois países. Após a reunião, será oferecido um almoço ao argentino no Itamaraty, seguido por visitas de praxe ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal.

Atualmente, a Argentina é o principal comprador de produtos brasileiros na América Latina e o terceiro no mundo, ficando atrás de China e Estados Unidos. Esse será o segundo encontro oficial entre os dois presidentes.

Foi na Argentina que Temer fez sua primeira visita bilateral como presidente do país, em outubro do ano passado. Naquela ocasião, os dois afirmaram que querem "flexibilizar" as regras do Mercosul para "fortalecer e consolidar" o bloco e prometeram ações para fortalecer a "Tríplice Fronteira", entre Brasil, Argentina e Uruguai.