Pré-sal do campo de Lula, na Bacia de Santos, recebe novo navio plataforma

Já está a caminho do campo de Lula, na área de exploração de petróleo no pré-sal do campo de Lula, módulo de Lula Sul, da Bacia de Santos, o novo navio plataforma P-66, que deve chegar ao local nos próximos dias. A integração da unidade de 288 metros foi concluída no Estaleiro Brasfels, localizado em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, onde também ocorreram os testes dos equipamentos e sistemas e foi de lá que plataforma partiu no sábado (4).

De acordo com a Petrobras, o início da operação do sistema de produção conectado ao novo navio será realizado após os trabalhos de ancoragem e de interligação do primeiro poço produtor. A P-66 será a primeira unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de óleo [Floating Production Storage Offloading Unit – FPSO, na sigla em inglês] do Consórcio de Lula a ser instalada na área pré-sal da Bacia de Santos, informou a companhia.

A função do navio plataforma será separar o óleo do gás e da água durante o processo de produção e armazená-lo nos seus tanques com capacidade para estocar 1,67 milhão de barris do produto. Depois dessa etapa, a produção é transferida para os navios petroleiros, que transportam o óleo.

A Petrobras informou que a produção da plataforma será feita por meio de dez poços produtores e oito poços injetores. A P-66 terá capacidade para processar 150 mil barris de óleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.

Segundo a estatal, o campo de Lula está localizado na concessão BM-S-11, operada pela Petrobras (com 65% da concessão), em parceria com a BG E&P Brasil (subsidiária da Royal Dutch Shell, com 25% da concessão) e com a Petrogal Brasil (10%).