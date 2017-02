Polícia procura suspeitos de chacina em Porto Seguro

A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP) informou hoje (6) que enviou unidades especializadas da Polícia Militar para investigar chacina ocorrida ontem (05), em Porto Seguro, no sul do estado, a 707 quilômetros de Salvador. O ataque deixou oito pessoas mortas e um ferido.

De acordo com a secretaria, que concentra as informações, ninguém foi preso até o momento. Policiais da 23ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) ainda procuram os responsáveis. A assessoria informou que várias informações sobre pessoas envolvidas no crime foram divulgadas, mas nenhuma foi confirmada.

As vítimas participavam de uma "festa de paredão" (quando no local são instaladas caixas de som com volume muito alto), na orla da cidade, e ao voltar para a casa foram vítimas dos disparos. Na tentativa de encontrar os criminosos, o órgão pede que sejam repassadas informações, de forma anônima, pelo telefone 181 (Disque Denúncia do Interior).